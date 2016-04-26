Кровельные работы в Москве и Московской области под ключ

Выезд на объект бесплатно.
Оплата только за работы
Полные и подробные консультации по телефону
При заказе монтажа проектирование бесплатно!
Полное соблюдение сроков и гарантия
Наша компания на профессиональном уровне занимается всеми типами кровельных работ в Москве. Мы держим низкую цену (ознакомьтесь с прайс-листом), применяем лицензионные стройматериалы по лучшим расценкам поставщиков, руководствуемся действующими строительными нормами и соблюдаем технологию монтажа крыши. Для нас важен отзыв любого заказчика, поэтому мы трудимся на все 100%!
Выезд на объект бесплатно.
Оплата только за работы
Полные и подробные консультации по телефону
При заказе монтажа проектирование бесплатно!
Полное соблюдение сроков и гарантия
Компания выполняет все виды услуги исключительно на высоком уровне. Проводится монтаж, обслуживание и ремонт конструкции любой сложности. Устанавливаются доборные элементы, водосток и системы обеспечения безопасности: снегозадержания, молниезащиты и пр. Обустраивается вентиляция и гидроизоляция.
Ознакомьтесьс ценами
на кровельные работы в компании «КровляМос»
|Наименование услуги
|Цена
|Сборка/разборка туры, лесов
|100р./м2
|Антисептирование древесины стропильная система, обрешетки)
|60 р./м2
|Монтаж межэтажных балок перекрытия (подстропильной системы)
|300 р./м2
|Монтаж мауэрлата на подготовленное основание
|350 р./м2
|Монтаж стропильной системы
|500 о./м2
|Устройство гидроизоляции мембраны
|70 р./м2
|Монтаж контррейки
|75 р./м2
|Монтаж контробрешетки с учетом выравнивания плоскостей
|150 р./м2
|Монтаж пошаговой обрешетки под фанеру OSB
|170 р./м2
|Монтаж пошаговой обрешетки под композитную черепицу
|250 р./м2
|Монтаж сплошной обрешетки (настила) под фальцевую кровлю
|250 р./м2
|Монтаж фанеры OSB
|180 р./м2
|Укладка подкладочного ковра
|110 р./м2
|Укладка базальтового утеплителя
|200 р./м2
|Устройство пароизоляции мембраны
|80 р./м2
|Монтаж внутренней обрешетки
|160 р./м2
|Установка карнизной планки (капельников)
|50 р./м2
|Установка конька
|200 р./м2
|Установка ветровой планки
|130 р/м2
|Устройство вентилируемого конька для гибкой черепицы
|250 р./м2
|Монтаж вентилируемого грибка
|1500 р./шт.
|Монтаж ендовы для металлочерепицы
|270 р./м.п.
|Монтаж ендового ковра для черепицы
|300 р./п.м.
|Устройство москитной сетки
|80 р./м.п.
|Монтаж металлочерепицы на подготовленную поверхность
|400 р./м2
|Монтаж профнастила (профлиста)
|300 р./м2
|Монтаж гибкой черепицы
|450 р./м2
|Монтаж натуральной черепицы
|500 р./м2
|Монтаж керамической черепицы
|550 р./м2
|Монтаж композитной черепицы
|550 р./м2
|Монтаж ондулина
|250 р./м2
|Монтаж фальцевой кровли
|750 р./м2
|Монтаж рулонной кровли (рубероид)
|250 р./м2
|Монтаж наплавляемой кровли
|200 р./м2
|Демонтаж кровли
|100 р./м2
|Демонтаж обрешетки
|50 р./м2
|Демонтаж пирога утепления
|100 р./м2
|Демонтаж стропильной системы
|100 р./м2
|Обустройство примыкания к дымоходной трубе
|900 р./м.п.
|Монтаж мансардного окна
|8000 р./шт.
|Монтаж каркаса свесов и карнизов
|350 р./м.п.
|Обустройство свесов и карнизов (софитами)
|350 р./м.п.
|Установка торцевой планки
|200 р./м.п.
|Монтаж водосточной системы
|400 р./м.п.
|Монтаж снегозадержателей
|450 р./м.п.
|Монтаж ограждения безопасности
|600 р./м.п.
|Укрытие тенами
|50 р./м2
|Разгрузо/погрузочные работы
|2500 р./день
|Ревизия крыши тепловизоров
|16000 р.
Если вы обратитесь в нашу компанию «КровляМос», то гарантированно получите низкие цены на кровельные работы в Московской области без ущерба качеству. Все услуги выполняется под ключ. В зависимости от выбранного кровельного материала подбирается оптимальная схема монтажа. Если вы затрудняетесь, какой выбрать материал, то рекомендуется проконсультироваться с нашими специалистами, которые с радостью подскажут наиболее подходящий вариант. Они также расскажут вам, как формируется цена за м2 и отчего она зависит. Наши расценки складываются исходя из объема работ, поэтому если вам требуется немного подлатать крышу, то это не сильно ударит по семейному бюджету. В более серьезных ситуациях может потребоваться полная замена кровельного материала, поэтому цена будет соответствующей.
В кровельные работы в Москве и в Московской области входит множество различных мероприятий, с которыми без проблем справятся специалисты. Без наличия качественных материалов, специализированного оборудования и навыков выполнить необходимое практически невозможно.
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Многие жители Москвы имеют собственные загородные дома и коттеджи. Одним из главных их элементов является крыша. Именно от нее всецело зависит, насколько комфортным будет микроклимат в доме. Чтобы крыша служила долго и исправно, ее необходимо периодически обслуживать и выполнять ремонт.
Любые кровельные работы лучше всего поручать профессионалам, которые имеют необходимые знания и опыт. Они гарантированно выполнят качественный ремонт под ключ с учетом всех пожеланий заказчика. Что касается стоимости, то цена за м2 рассчитывается индивидуально и зависит от многих факторов.
Если у вас возникнут проблемы с крышей, то рекомендуется довериться специалистам нашей компании «КровляМос». Мы готовы выполнить как мелкие работы, так и более серьезный ремонт. Гарантируем быстрое выполнение, низкие цены и долговечный результат. Проведем бесплатную диагностику, обнаружим любые течи и быстро их устраним, найдем причину продувания. Специалисты компании добросовестно оказывают помощь и заботятся о своей репутации, поэтому будьте уверены в высококачественном результате, выполненном в строго оговоренные сроки.
Профессиональное обустройство кровли состоит из множества факторов и обязательно включает следующее:
Мы также готовы переделать или доделать кровлю после недобросовестных “специалистов”. Если задача выполняется профессионалами, то они обязательно серьезно подойдут к делу. Мы предлагаем посмотреть наш прайс лист, который поможет принять верное решение. При переделывании за других “мастеров” мы обязательно проверим все детали монтажа и насколько качественно они сделаны. Нередки случаи, когда потребуется выполнить глобальное переделывание, которое обернется дополнительными тратами.
В конечном итоге наши заказчики получат высококачественную кровлю, которая будет служить в течение многих десятков лет. Стоимость за кв м вы можете уточнить у специалистов «КровляМос» по телефону. Они помогут вам заказать необходимый кровельный материал с учетом особенностей вашей крыши.
Вы должны понимать, что кровля под ключ не означает, что она будет строиться с нуля. К этому понятию можно отнести небольшой ремонт, реконструкция, покрытие шифером и другие работы. В качестве завершающего фактора вы получите полностью готовую для эксплуатации крышу.
Мастера компании «КровляМос» на протяжении многих десятков лет занимаются кровельными услугами для дачных и коттеджных домов, которым требуется качественная кровля. Если вы обратитесь к нам прямо сейчас, то получите выгодную скидку! Актуальные расценки Вы можете посмотреть на нашем сайте или уточнить у менеджера по телефону.
Доверьте дело профессионалам и гарантированно получите качественный результат. Мы поможем перестелить крышу любым выбранным вами материалом начиная от металлочерепицы и заканчивая профнастилом.
Если вас интересует прайс лист, то его можно найти на сайте. Специалисты выполняют все задачи под ключ по индивидуальному техническому плану заказчика. Также учитывайте, что расценки могут отличаться, в зависимости выбранной схемы установки и других нюансов.
Осенью во время сильного дождя с потолка нашего загородного дома начала капать вода. Муж осмотрел кровлю, но не обнаружил проблем. Решили вызвать специалистов. Они быстро нашли причину протечки и за несколько часов оперативно устранили. Теперь с потолка больше не капает вода.
Искали качественный кровельный материал. На эту роль идеально подходит наплавляемая кровля. Такую работу могут выполнять только специалисты, которых мы смогли найти в вашей компании. Они за несколько дней помогли нам построить прочную и надежную крышу. Спасибо, ребята!
Моей старой кровли из шифера не один десяток лет. Решил обновить кровельный материал. В качестве материала выбрал профнастил. По словам специалиста, он очень прочен, долговечен и имеет стильный дизайн. Результат работы очень порадовал. Если возникнут проблемы, то обязательно снова обращусь к вам.
После зимы крыша в моем гараже стала течь. Я ее осмотрел и обнаружил значительные повреждения, с которыми справится собственными силами у меня не вышло. Заказал ремонт. Приехали мастера и быстро выполнили свою работу. Качеством остался доволен, рекомендую.
Решил заменить старую кровлю в моем доме металлочерепицей. Долго искал в интернете подходящую компанию и остановился на вашей. Заказал услугу, приехали специалисты и быстро выполнили работу. Все качественно и с гарантией. Очень доволен, спасибо большое!
В компании работают настоящие профессионалы, которые выполнили мне качественный монтаж профнастила. Очень нравится, как внешне преобразился дом. Профнастил — прочный материал, который отлично подходит для кровли. Буду советовать вашу компанию всем своим соседям.
Хотел вначале сделать перекрытие крыши своими руками, но понял, что уже не тот возраст. Вызвал специалистов, которые точно в назначенное время уже были у меня. Они самостоятельно закупили строительные материалы, рассчитали их количество, стоимость, а также выполнили грамотный монтаж. Спасибо за помощь!
Купили загородный дом, в котором была очень старая кровля из шифера. Не знали, какой лучше всего выбрать кровельный материал. Позвонили специалисту из вашей компании, который предоставил бесплатную консультацию. Он посоветовал выбрать композитную черепицу, которая отличается высокой прочностью и долговечностью. Спасибо вам как за консультацию, так и за качественный монтаж.
Кровля крыши нашего уже не нового дома со временем деформировалась и стала течь. Заказали комплексный ремонт под ключ. Благодаря профессионализму ваших сотрудников, теперь крыша моего дома полностью отремонтирована. Вы молодцы, спасибо.
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