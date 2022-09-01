Кровельные работы и ремонт кровли в Москве и Области ПОД КЛЮЧ

Ознакомьтесь с ценами на кровельные работы в компании «КровляМос»

Наименование услуги Цена Сборка/разборка туры, лесов 100р./м2 Антисептирование древесины стропильная система, обрешетки) 60 р./м2 Монтаж межэтажных балок перекрытия (подстропильной системы) 300 р./м2 Монтаж мауэрлата на подготовленное основание 350 р./м2 Монтаж стропильной системы 500 о./м2 Устройство гидроизоляции мембраны 70 р./м2 Монтаж контррейки 75 р./м2 Монтаж контробрешетки с учетом выравнивания плоскостей 150 р./м2 Монтаж пошаговой обрешетки под фанеру OSB 170 р./м2 Монтаж пошаговой обрешетки под композитную черепицу 250 р./м2 Монтаж сплошной обрешетки (настила) под фальцевую кровлю 250 р./м2 Монтаж фанеры OSB 180 р./м2 Укладка подкладочного ковра 110 р./м2 Укладка базальтового утеплителя 200 р./м2 Устройство пароизоляции мембраны 80 р./м2 Монтаж внутренней обрешетки 160 р./м2 Установка карнизной планки (капельников) 50 р./м2 Установка конька 200 р./м2 Установка ветровой планки 130 р/м2 Устройство вентилируемого конька для гибкой черепицы 250 р./м2 Монтаж вентилируемого грибка 1500 р./шт. Монтаж ендовы для металлочерепицы 270 р./м.п. Монтаж ендового ковра для черепицы 300 р./п.м. Устройство москитной сетки 80 р./м.п. Монтаж металлочерепицы на подготовленную поверхность 400 р./м2 Монтаж профнастила (профлиста) 300 р./м2 Монтаж гибкой черепицы 450 р./м2 Монтаж натуральной черепицы 500 р./м2 Монтаж керамической черепицы 550 р./м2 Монтаж композитной черепицы 550 р./м2 Монтаж ондулина 250 р./м2 Монтаж фальцевой кровли 750 р./м2 Монтаж рулонной кровли (рубероид) 250 р./м2 Монтаж наплавляемой кровли 200 р./м2 Демонтаж кровли 100 р./м2 Демонтаж обрешетки 50 р./м2 Демонтаж пирога утепления 100 р./м2 Демонтаж стропильной системы 100 р./м2 Обустройство примыкания к дымоходной трубе 900 р./м.п. Монтаж мансардного окна 8000 р./шт. Монтаж каркаса свесов и карнизов 350 р./м.п. Обустройство свесов и карнизов (софитами) 350 р./м.п. Установка торцевой планки 200 р./м.п. Монтаж водосточной системы 400 р./м.п. Монтаж снегозадержателей 450 р./м.п. Монтаж ограждения безопасности 600 р./м.п. Укрытие тенами 50 р./м2 Разгрузо/погрузочные работы 2500 р./день Ревизия крыши тепловизоров 16000 р.

Если вы обратитесь в нашу компанию «КровляМос», то гарантированно получите низкие цены на кровельные работы в Московской области без ущерба качеству. Вся работа выполняется под ключ. В зависимости от выбранного кровельного материала подбирается оптимальная схема монтажа. Если вы затрудняетесь, какой выбрать кровельный материал, то рекомендуется проконсультироваться с нашими специалистами, которые с радостью подскажут наиболее подходящий вариант. Они также расскажут вам, как формируется цена за м2 и отчего она зависит. У нас расценки на кровельные работы в Москве складываются исходя от объема работ, поэтому если вам требуется немного подлатать крышу, то это не сильно ударит по семейному бюджету. В более серьезных ситуациях может потребоваться полная замена кровельного материала, поэтому цена за такую работу будет соответствующей.

В кровельные работы в Москве и в Московской области входит множество различных мероприятий, с которыми без проблем справятся специалисты. Без наличия качественных материалов, специализированного оборудования и навыков выполнить кровельные работы практически невозможно.

Позвоните мастеру по кровельным работам:

+7 (903) 794-44-77

+7 (495) 144-48-78

Заказать индивидуальный расчет кровли